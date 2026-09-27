Irlanda del Nord, tensione a Portadown per la marcia dell’Orange Order

Torna la tensione in Irlanda del Nord dopo la decisione dell’Alta Corte di Belfast di autorizzare una controversa marcia dell’Orange Order lungo Garvaghy Road, a Portadown. Il via libera è arrivato al termine di un’udienza conclusa alle 2.15. La decisione ha richiamato migliaia di manifestanti nella zona, dove la parata dell’organizzazione unionista è storicamente fonte di forti contrapposizioni tra le comunità.

Migliaia di manifestanti a Portadown

A Portadown, nella contea di Armagh, si sono radunate migliaia di persone con l’obiettivo di impedire ai partecipanti alla marcia dell’Orange Order di percorrere Garvaghy Road. Secondo quanto riferito nel testo, molti dei manifestanti presenti avrebbero il volto coperto da passamontagna. La situazione viene monitorata dalle autorità, mentre resta alta l’attenzione per il possibile rischio di nuovi scontri. Garvaghy Road è infatti una delle aree dell’Irlanda del Nord storicamente più interessate dalle tensioni legate alle parate unioniste.

L’appello alla calma

Il primo ministro britannico Andy Burnham ha invitato tutte le parti coinvolte a mantenere la calma. “In Irlanda del Nord sono stati compiuti grandi progressi e non vogliamo vedere passi indietro”, ha dichiarato Burnham, rivolgendo un appello alla “calma di tutte le parti”. L’invito arriva in un momento particolarmente delicato, alla luce della decisione dell’Alta Corte e dell’afflusso di manifestanti contrari alla marcia.

La prima parata autorizzata dopo quasi 30 anni

La marcia dell’Orange Order rappresenta un passaggio particolarmente significativo perché, secondo le informazioni riportate, è la prima parata autorizzata lungo Garvaghy Road dopo quasi 30 anni. L’Orange Order è un’organizzazione legata alla tradizione unionista e favorevole al mantenimento dell’Irlanda del Nord all’interno del Regno Unito. La sua presenza a Garvaghy Road è stata per decenni al centro di contrasti con gli abitanti della zona favorevoli, invece, all’unificazione con la Repubblica d’Irlanda.

Garvaghy Road, teatro di scontri prima dell’Accordo del Venerdì Santo

Garvaghy Road è diventata negli anni uno dei simboli delle tensioni tra unionisti e nazionalisti. Prima dell’Accordo del Venerdì Santo del 1998, che contribuì a porre le basi per la fine del conflitto nordirlandese, lungo questa strada si verificarono ripetuti episodi di violenza legati alle marce dell’Orange Order. Il ritorno di una parata autorizzata nell’area riporta quindi l’attenzione sulla gestione delle manifestazioni e sull’equilibrio tra il diritto di manifestare e la necessità di evitare nuove tensioni tra le diverse comunità dell’Irlanda del Nord.