Onu, Trump alla giornalista della Cnn: "Tu non dovresti essere qui"

(LaPresse) Resta alta la tensione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e una parte dei media americani, dopo l’esclusione dalla Casa Bianca dei reporter di Cnn, Ms Now e Politico. Al suo arrivo al Palazzo di Vetro di New York, il capo della Casa Bianca ha incrociato la giornalista della Cnn Kaitlan Collins e si è detto sorpreso della sua presenza. “Sono sorpreso che la Cnn sia qui”, ha detto Trump. “L’Onu ci ha fatto entrare”, ha risposto la giornalista, che ha quindi provato a riproporre una domanda sullo scarso gradimento degli americani nei confronti della guerra contro l’Iran. “Non dovreste essere qui“, ha replicato il leader di Washington, sostenendo allo stesso tempo che, sul fronte del conflitto, “stiamo facendo molti progressi”. Infine a chi gli chiede un messaggio da mandare al presidente russo, Vladimir Putin, replica: “Porre fine alla guerra”