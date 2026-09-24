Cnn riammessa alla Casa Bianca

La Cnn è stata riammessa alla Casa Bianca dopo che un giudice federale ha ordinato all’amministrazione Trump di ripristinarne temporaneamente l’accesso. Lo riporta la stessa emittente all news.

Nella notte il giudice federale Timothy Kelly aveva stabilito che la revoca dei pass stampa ai giornalisti di Cnn, Ms Now e Politico da parte dell’amministrazione è avvenuta senza garantire un “giusto processo costituzionalmente adeguato”. Giovedì mattina, alla giornalista della Cnn Betsy Klein è stato consentito di rientrare alla Casa Bianca; in precedenza, le era stato negato l’accesso nonostante i ripetuti tentativi di entrare nel complesso nel corso della mattinata. Anche a un fotoreporter era stato precedentemente negato l’ingresso. Dopo che ad alcuni membri del personale era stato impedito di entrare, Cnn, Ms Now e Politico hanno presentato una richiesta urgente per un’udienza.

Le telecamere delle grandi tv rimangono spente per l’arrivo di Xi

La situazione, dunque, continua a essere tesa tra Donald Trump e i media statunitensi. In occasione dell’arrivo del leader cinese Xi Jinping a Washington, le telecamere dei grandi network sono rimaste spente e si sono autosospese dalla copertura degli eventi presidenziali. Qualche giorno fa Cnn, Ms Now e Politico avevano notificato al governo repubblicano che avrebbero fatto causa per il negato accesso alla Casa Bianca ai loro giornalisti. Sabato scorso, infatti, ai reporter delle tre testate è stato impedito l’accesso alla White House dopo che il giorno prima il presidente Usa aveva dichiarato di volerli escludere a causa di notizie che reputava fossero “fake news”.