Abu Mazen all’Onu: “A Gaza i palestinesi affrontano una guerra genocida”

“Per il secondo anno consecutivo alla delegazione palestinese è stato negato il visto necessario per raggiungere New York e partecipare in presenza all’Assemblea generale dell’Onu. Respingo questa misura punitiva illegale e le motivazioni addotte per giustificarla”. Così il presidente palestinese, Abu Mazen, ha aperto il suo intervento all’Assemblea Onu con un videomessaggio da remoto. “Nella Striscia di Gaza, il nostro popolo è sottoposto per mano delle forze di occupazione israeliane a uccisioni, distruzioni, fame e tentativi di sfollamento, nonché a una guerra genocida che ha creato una catastrofe umanitaria senza precedenti”, ha aggiunto. NO ARCHIVE