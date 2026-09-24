Milano, inaugurato al municipio 4 un murale per Sandro Pertini

Inaugurato a Milano, in via Oglio 18, un murale in onore di Sandro Pertini, settimo presidente della Repubblica Italiana, in carica dal 1978 al 1985. Fortemente voluto dal Municipio 4 nell’ambito del palinsesto promosso dalla Giunta municipale sulla memoria, è stato realizzato dall’artista Luca Rancy con Urban Colors e valorizzerà lo spazio pubblico antistante alla sede municipale celebrando i valori che hanno contraddistinto la vita e l’azione del Presidente Pertini: Resistenza, libertà, democrazia e attenzione verso i più deboli. L’inaugurazione alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Presidente del Municipio 4 Stefano Bianco, l’artista Luca Rancy, la professoressa associata di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università eCampus Silvia Bianciardi e Umberto Voltolina, cognato di Sandro Pertini.