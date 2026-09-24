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giovedì 24 settembre 2026

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Kate Middleton visita un centro per il recupero dalle dipendenze nell'Essex

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Giovedì pomeriggio Kate Middleton, la principessa del Galles, ha visitato il centro di supporto alle dipendenze The Forward Trust a Southend-on-Sea, nell’Essex. Durante la sua visita ha passeggiato per Garon Park, dove le persone in via di guarigione dalle dipendenze possono provare il giardinaggio e ha ascoltato le loro esperienze.

La principessa del Galles è una sostenitrice del Forward Trust, un ente di beneficenza per la giustizia sociale che aiuta le persone a riprendersi e sostiene la loro campagna, Addiction Awareness Week, un’iniziativa nazionale per sensibilizzare sul tema della dipendenza, che durerà fino a venerdì.