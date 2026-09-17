Ucraina, il Congresso Usa approva sanzioni alla Russia

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro funzionari di Mosca e pilastri chiave dell’economia russa, nel tentativo dei legislatori di privare il presidente russo Vladimir Putin delle risorse finanziarie necessarie per condurre la guerra contro l’Ucraina. Il provvedimento, denominato ‘Graham Bill’, prende il nome dal defunto senatore Lindsey Graham, della Carolina del Sud, che ha lavorato alla sua negoziazione per oltre un anno. La misura è stata approvata con 262 voti favorevoli e 159 contrari alla Camera, dopo l’ok del Senato dello scorso luglio, e ora passa al presidente Donald Trump per la promulgazione.

La legge rappresenta l’iniziativa più ambiziosa a sostegno dell’Ucraina dal ritorno del presidente Donald Trump alla Casa Bianca e porrebbe fine a quasi due anni di relativa paralisi sulla questione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva sollecitato l’approvazione del provvedimento, rivolgendo un appello diretto ai senatori poco prima che questi lo votassero il mese scorso.

Il provvedimento sanziona funzionari russi, banche e la “flotta ombra” di petroliere che garantisce il flusso di energia russa. Impone inoltre a Trump di applicare dazi fino al 100% sui principali cinque importatori di petrolio o gas naturale russo, prevedendo un’eccezione per i paesi che importano meno del 15% delle esportazioni di gas naturale della Russia e che hanno adottato misure significative per ridurre tali importazioni.

Zelensky ringrazia: “Sanzioni a Mosca strumento potente”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato i membri del Congresso Usa dopo che la Camera dei rappresentanti ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca. “Il disegno di legge di Lindsey Graham, insieme ad altre misure sanzionatorie incisive adottate dai nostri partner contro la fonte di questa guerra, ovvero la Russia, rappresenta uno strumento estremamente potente, capace di fermare questa guerra terroristica e di costringere la Russia a cercare la pace”, ha affermato Zelensky su X sottolineando che “le sanzioni devono essere severe affinché tutti gli sforzi per la pace, inclusi i nostri sforzi diplomatici congiunti con Stati Uniti, Europa e altri nostri amici, possano avere successo”. “Ringrazio i membri della Camera dei Rappresentanti, i senatori e i leader del Congresso statunitense per aver sostenuto questo provvedimento. La Russia deve porre fine a questa guerra”, ha aggiunto il leader ucraino.

It is symbolic that the U.S. House of Representatives passed the Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act on the night of yet another Russian attack on Ukraine with ballistic and other missiles and drones. Once again, civilian infrastructure was targeted, with damage… pic.twitter.com/xFz458d4AN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2026

Zelensky ha fatto notare che “è significativo che la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti abbia approvato il ‘Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act’ proprio la notte in cui è avvenuto l’ennesimo attacco russo contro l’Ucraina, condotto con missili balistici, altri tipi di missili e droni”. “Ancora una volta sono state prese di mira infrastrutture civili, con danni segnalati in otto regioni. I russi hanno colpito infrastrutture energetiche nelle regioni di Sumy e Odessa. A Kiev e Odessa sono stati colpiti normali edifici residenziali. Più di dieci persone sono rimaste ferite, tra cui dei bambini, alcune sono state ricoverate in ospedale. Si sono sviluppati incendi in molte località”, ha riferito il leader ucraino.

Nella notte di oggi la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando una struttura scolastica e ferendo almeno 12 persone nella capitale ucraina. Lo riferiscono le autorità della capitale ucraina. Le esplosioni hanno scosso il centro di Kiev a partire da mezzanotte e mezza.