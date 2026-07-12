Lindsey Graham, morto il senatore Usa repubblicano

Lindsey Graham, senatore repubblicano degli Usa, è morto. Il politico statunitense è scomparso all’età di 71 anni “in seguito a una breve e improvvisa malattia“.

Il suo ufficio ha diffuso un comunicato, riportato dalla Bbc, in cui si afferma che è morto sabato sera: “La famiglia del senatore Graham apprezza le preghiere in questo momento e chiede che venga rispettata la propria privacy durante questo periodo incredibilmente difficile”.

Trump: “Graham tra le persone più straordinarie che abbia conosciuto”

“Il senatore Lindsey Graham, una delle persone e dei senatori più straordinari che io abbia mai conosciuto, è morto! Lavorava sempre ed era un vero patriota americano. Lindsey ci mancherà tantissimo!!! Che tristezza!”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Netanyahu: “Graham caro amico, ha dedicato la vita a rafforzare l’alleanza con Israele”

“Sara ed io piangiamo insieme al popolo americano la perdita del nostro caro amico, il senatore Lindsey Graham”. Lo scrive su X il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “Nel nostro recente incontro – ricorda nel post social – ho detto: ‘Lindsey è un grande amico di Israele e un mio caro amico. Non abbiamo amico migliore di Lindsey’. Lindsey aveva compreso che la sicurezza di Israele e quella dell’America sono indissolubilmente legate. Ha dedicato la sua vita a difendere l’America, a rafforzare la nostra alleanza e a sostenere il mondo libero. Israele ha perso uno dei suoi più grandi amici. L’America ha perso un grande patriota. Io ho perso un amico caro“. “I nostri cuori sono con la famiglia di Lindsey e con il popolo americano in questo momento difficile. Possano i suoi valori e le sue iniziative continuare a guidarci verso la vittoria e la pace, e possa il suo ricordo essere per sempre una benedizione”, conclude Netanyahu.

Ben-Gvir: “Israele ricorderà per sempre amicizia e sostegno Graham”

“Oggi Israele ha perso uno dei suoi più grandi amici. Il senatore Lindsey Graham ha sostenuto Israele non perché fosse facile, ma perché credeva che fosse giusto farlo. Il suo sostegno incondizionato, il suo coraggio e la sua lucidità morale gli hanno valso l’ammirazione di milioni di israeliani”. Lo scrive sui social Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale del governo Netanyahu. “Lo Stato di Israele – sottolinea – ricorderà per sempre la sua amicizia, il suo sostegno incondizionato e il suo fermo impegno a favore della sicurezza di Israele. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia e al popolo americano. Che il suo ricordo sia una benedizione”.