IA, Re Carlo III incontra oggi i vertici delle big tech: “Non perdiamo il controllo del nostro destino”

Il re Carlo III ospita oggi un incontro esclusivo sul futuro dell’intelligenza artificiale, al quale parteciperanno i vertici delle big tech. Il monarca britannico, secondo quanto anticipa Politico, affermerà nel suo intervento che il ritmo di sviluppo dell’IA è “profondamente preoccupante” e inviterà i leader del settore a offrire “rassicurazioni” all’opinione pubblica. L’evento si terrà presso la Dumfries House nell’Ayrshire, in Scozia, in un clima di crescente preoccupazione per i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale. “Lo sviluppo dell’IA, sia nella sua sostanza che nella sua velocità, è al contempo affascinante e profondamente preoccupante”, si prevede che re Carlo dirà ai presenti, esortando a “non perdere il controllo del nostro destino“. All’incontro è prevista la partecipazione del ceo di Nvidia Jensen Huang, del co-fondatore di Google DeepMind Demis Hassabis e della direttrice finanziaria di OpenAI Sarah Friar. Tra gli invitati figurano anche il ceo di Scale AI Francis deSouza e alti dirigenti di Anthropic e Cohere. Sono attesi anche il ministro di Stato britannico per l’IA Kanishka Narayan e Paolo Benanti, consulente del Vaticano.