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giovedì 17 settembre 2026

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Vasco Rossi operato: cosa è successo

Vasco Rossi operato: cosa è successo
Vasco Rossi in concerto a San Siro (Foto LaPresse/Claudio Furlan)
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L’artista: “Ora dovrò combattere la noia della convalescenza”

“UN PICCOLO INTERVENTO, UNA BREVE ASSENZA”. Comincia così un post in cui Vasco Rossi, su Instagram, annuncia ai fan di essere stato operato.

“Ieri mattina – racconta l’artista – mi sono sottoposto a un intervento (già programmato da tempo) di decompressione lombare, per risolvere un fastidioso mal di schiena”.

Poi la rassicurazione: “È andato tutto bene, sono già in piedi e verrò dimesso entro la fine della settimana. Adesso qualche giorno di convalescenza…La cosa più grave sarà combattere la noia. Ma sopravviverò anche a questa!”.

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