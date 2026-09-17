Home > Spettacoli > Musica > Vasco Rossi operato: cosa è successo

“UN PICCOLO INTERVENTO, UNA BREVE ASSENZA”. Comincia così un post in cui Vasco Rossi, su Instagram, annuncia ai fan di essere stato operato.

“Ieri mattina – racconta l’artista – mi sono sottoposto a un intervento (già programmato da tempo) di decompressione lombare, per risolvere un fastidioso mal di schiena”.

Poi la rassicurazione: “È andato tutto bene, sono già in piedi e verrò dimesso entro la fine della settimana. Adesso qualche giorno di convalescenza…La cosa più grave sarà combattere la noia. Ma sopravviverò anche a questa!”.