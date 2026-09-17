Russia, Putin alla vigilia delle elezioni parlamentari: "Dimostriamo che nessuno può intimidirci"

Il presidente russo Vladimir Putin si è rivolto al popolo russo in vista delle elezioni della Duma di Stato, la camera bassa del Parlamento. Le votazioni inizieranno venerdì e si svolgeranno anche nei territori ucraini conquistati e annessi illegalmente dalla Russia. Il Cremlino sta gestendo il processo elettorale con rigore, puntando a rafforzare la narrativa del sostegno popolare alla guerra e a conferire legittimità alle proprie azioni. Nel suo messaggio, Putin ha dichiarato: “La vostra scelta e la vostra volontà dimostreranno ancora una volta che milioni di persone sostengono i nostri combattenti, che siamo un popolo unito, legato da valori condivisi, dalla memoria storica e dall’amore per la Patria”. Il presidente russo ha aggiunto che nessuno riuscirà a dividere o intimidire il popolo russo, né a minare la sovranità e il sistema politico del Paese.