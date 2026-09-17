Minneapolis, le bodycam della polizia riprendono una sparatoria in un condominio

Le immagini delle bodycam, diffuse dal Comune di Minneapolis, mostrano il momento in cui due agenti sono stati colpiti durante una sparatoria in un condominio. I poliziotti stavano inseguendo Carlton Johnson, accusato di aver ucciso due persone e ferite altre tre. Nel video, Johnson sbuca da un angolo ed estrae una pistola, ingaggiando uno scontro a fuoco con l’agente Yahye Ahmed. L’agente Joseph Michnowski, mentre cerca riparo, comunica via radio di essere stato colpito. Poco dopo, anche Ahmed viene raggiunto dagli spari. La sparatoria era iniziata all’esterno dell’edificio, durante un passaggio di custodia, quando Johnson aveva ferito una donna, ritenuta la madre di suo figlio. Successivamente aveva sparato a due dipendenti e raggiunto il nono piano, dove aveva ucciso due residenti prima di essere neutralizzato dalla polizia. Secondo documenti giudiziari e testimonianze, Johnson aveva già minacciato alcuni vicini e rischiava lo sfratto.