Iraq, enorme incendio in un deposito di carburante: il cielo notturno illuminato dalle fiamme

Un enorme incendio è divampato nella tarda serata di mercoledì in un deposito di carburante lungo la strada che collega Erbil a Kirkuk, nel nord dell’Iraq. Le immagini trasmesse da Rudaw TV mostrano le fiamme che illuminano il cielo notturno. Secondo un portavoce della Protezione Civile di Erbil, all’interno del deposito hanno preso fuoco diverse autocisterne. I vigili del fuoco hanno incontrato difficoltà nello spegnimento a causa dell’elevata infiammabilità del carburante. Non sono state segnalate vittime. Le cause dell’incendio restano ancora sconosciute.