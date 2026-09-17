Bollo auto, Cirio: "1,6 milioni di piemontesi non pagheranno più l'odiosa tassa"

“L’auto è come la casa, serve per vivere e lavorare e non deve essere tassata. Avere un’auto di proprietà non è un lusso, né un capriccio. Il bollo era una patrimoniale che tassava l’auto anche se non la usavi. E questo governo, anche con la collaborazione delle regioni, in particolare la nostra, lo ha eliminato. Sono complessivamente 1.400.000 in Piemonte le persone che dal 2027 non pagheranno più il bollo auto, abolito dal governo. Si sommano i titolari di motocicli: oltre 200mila piemontesi non pagheranno più il bollo per il motociclo. Dal 2027 per sempre 1.600.000 piemontesi in totale non pagheranno più la odiosa tassa automobilistica, che sia sull’auto o i motocicli”. Lo ha detto il presidente della Regione, Alberto Cirio, a una conferenza stampa al Museo dell’Automobile a Torino.”Il mancato incasso per le casse regionali sarà di circa 170 milioni e verranno compensati dallo Stato con lo stanziamento di 2,3 miliardi a favore delle Regioni”, aggiunge.