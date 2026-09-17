Elezioni, Tajani: "Per Salvini voto in autunno? Noi avanti fino a fine legislatura"

“Finchè c’è una maggioranza stabile dobbiamo arrivare fine a fine legislatura. Poi ci ricandidiamo e vinciamo di nuovo” Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, intervenuto in Prefettura a Napoli in occasione dei 2500 anni dalla Fondazione della città di Napoli. “I problemi sono nella sinistra, non hanno ancora trovato il candidato premier, litigano sulle primarie, hanno ucciso il centro del centrosinistra. Un omicidio grave, noi siamo anche il centro di questo paese, alternativo alla sinistra, questo deve essere chiaro”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.