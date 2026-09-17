Regno Unito, il primo incontro tra Carney e Burnham è alla partita dell'Everton

Primo incontro ufficiale, ma in una location particolare, tra il primo ministro canadese Mark Carney e il suo omologo britannico Andy Burnham. I due si sono incontrati a Liverpool, nella tribuna dell’Hill Dickinson Stadium dell’Everton, prima di assistere alla partita di Coppa di Lega contro il Wolverhampton. Entrambi sono tifosi della squadra: Burnham è abbonato da sempre, mentre Carney ha raccontato di aver iniziato a seguirla grazie ai cugini di Liverpool. “Sono felice di avere finalmente qualcuno con cui parlare e condividere le delusioni sull’Everton durante un incontro del G7”, ha scherzato Burnham. Dopo circa 20 minuti di colloqui, i due sono usciti con le sciarpe dell’Everton, tra gli applausi dei tifosi, e hanno posato per alcuni selfie.