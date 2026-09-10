Iran, Katz avverte Teheran: "Un nostro attacco vi farebbe regredire di decenni"

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha lanciato un nuovo avvertimento all’Iran in vista del Capodanno ebraico. In un videomessaggio da Tel Aviv, Katz ha assicurato che le Forze di Difesa israeliane sono “in allerta e pronte a portare a termine la missione“, minacciando una “risposta potente” a qualsiasi attacco contro Israele. “Un colpo del genere farebbe regredire l’Iran di decenni e destabilizzerebbe ulteriormente il regime degli Ayatollah”, ha dichiarato.

Katz ha aggiunto che la risposta potrebbe colpire anche le principali infrastrutture energetiche iraniane, accusate di fornire risorse al sistema militare e terroristico del Paese. Il ministro ha inoltre rivolto gli auguri al popolo iraniano, auspicando che possa vivere il prossimo anno in una Teheran “liberata dall’oppressione e dalla tirannia”.