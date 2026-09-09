Regno Unito, oggi cancellati 177 voli: quasi tutti a Londra-Heathrow

Ancora caos voli a Londra dove il traffico aereo resta paralizzato a causa di un problema tecnico nel sistema di controllo. “Complessivamente martedì sono stati cancellati 1.300 voli da e verso gli aeroporti del Regno Unito” e per oggi, finora, “sono stati cancellati 177 voli, quasi tutti a Londra-Heathrow”, riferisce Flightradar24.

L’ente britannico National Air Traffic Services ha dichiarato che martedì si è verificato un problema nel proprio sistema che ha interessato i voli in partenza. Il guasto è stato risolto ma si prevedono ulteriori ritardi. Quindici aeroporti in tutto il Regno Unito, tra cui Heathrow, Gatwick e Stansted, hanno segnalato disagi e hanno consigliato ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le compagnie aeree. La causa rimane ancora poco chiara.