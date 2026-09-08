Regno Unito, ritardi e cancellazioni a Heathrow e Gatwick: problemi al controllo del traffico aereo

Le partenze da diversi aeroporti del sud dell’Inghilterra, tra cui gli scali londinesi di Heathrow e Gatwick, sono state influenzate da un problema tecnico che ha interessato il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo Nats. Lo riportano i media britannici. All’aeroporto di Heathrow, le partenze sono state inizialmente sospese intorno all’ora di pranzo. Il traffico è poi ripreso, prima di subire ulteriori interruzioni e rallentamenti nel pomeriggio. Gatwick ha dichiarato di essere attualmente interessata dal problema, così come altri aeroporti. Anche la regione delle East Midlands è stata colpita dal problema, mentre l’aeroporto di Manchester ha avvertito che alcuni voli in partenza potrebbero subire ritardi.

La ministra dei Trasporti: “Problema individuato e in via di soluzione”

La ministra dei Trasporti Heidi Alexander ha pubblicato un messaggio in cui afferma di essere “a conoscenza” del problema tecnico. “I tecnici hanno individuato il problema e lo stanno risolvendo proprio ora“, ha scritto su X. “So che questo causerà frustrazione ai passeggeri e mi dispiace. Vi prego di contattare la vostra compagnia aerea per gli ultimi aggiornamenti, ha aggiunto. Nel pomeriggio secondo i dati di Flightradar24 riportati dai media britannici si erano già registrate quasi 300 cancellazioni di voli. Un numero che è aumentato dopo che Ryanair ha cancellato altri 50 voli con conseguenze per 65mila passeggeri.