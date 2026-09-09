Riparte la scuola, in Trentino al via giovedì

Giovedì in Trentino tornano sui banchi di scuola 66.328 studenti degli istituti provinciali e paritari, 845 in meno rispetto allo scorso anno.

I dati

Nella scuola primaria, a fronte di 22.858 iscritti complessivi, sono 21.973 gli alunni, pari al 96,13%, che frequentano istituti provinciali, mentre 885, pari al 3,87%, sono iscritti alle paritarie. Nella secondaria di primo grado, su un totale di 15.617 iscritti, le scuole provinciali accolgono 14.405 studenti, pari al 92,24%, mentre 1.212 frequentano istituti paritari. Nella scuola secondaria di secondo grado, su un totale di 21.729 studenti, 19.749 risultano iscritti alle scuole provinciali, mentre 1.980 frequentano istituti paritari. Nel comparto della formazione professionale e del Corso annuale per l’esame di Stato di istruzione professionale, dei 6.124 iscritti complessivi, 5.197 frequentano le istituzioni formative paritarie.

Inizia la scuola, l’augurio dell’assessora Gerosa

“L’avvio del nuovo anno scolastico rappresenta un momento importante per tutta la comunità trentina. A tutti i ragazzi desidero dire una cosa semplice: fate spazio alla curiosità, non abbiate paura di fare domande, di sbagliare e di cercare la vostra strada”, ha affermato l’assessora all’istruzione Francesca Gerosa.

“La scuola non è solo il luogo in cui si studiano le materie, ma è la prima palestra della vita, lo spazio in cui imparate a conoscervi, a stringere legami che spesso dureranno per sempre e a diventare i cittadini consapevoli di domani. Vivete ogni giorno con passione, coltivando i vostri talenti e credendo fermamente in voi stessi, perché noi crediamo in voi. Un pensiero speciale va alle vostre famiglie, che vi accompagnano in questo cammino, e a tutto il personale scolastico che ogni giorno, con un lavoro prezioso e spesso silenzioso, rappresenta il cuore pulsante delle nostre scuole”.