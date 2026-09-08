Migranti, la Germania: “Stretta sui ‘dublinanti’ dopo la vittoria di AfD? Con l’Italia stretta collaborazione”

Germania e Italia mantengono uno “stretto e fiducioso” rapporto sulla politica migratoria, anche nel quadro dell’attuazione della riforma europea dell’asilo. Lo ha detto a LaPresse una portavoce del ministero dell’Interno tedesco, interpellata sulla gestione dei cosiddetti ‘dublinanti‘ e su un possibile inasprimento dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l’Italia, alla luce del risultato elettorale in Sassonia-Anhalt che ha visto un boom dell’Afd.

“La Germania e l’Italia collaborano strettamente e con fiducia sulle questioni della politica migratoria. I coordinamenti sull’attuazione della riforma europea dell’asilo (Geas) avvengono in uno scambio aperto e improntato alla collaborazione”, ha dichiarato la portavoce, senza fornire indicazioni specifiche sui trasferimenti verso l’Italia, in particolare sulla possibilità che, nel quadro della nuova riforma europea, siano interessati anche i richiedenti asilo entrati in Germania prima del 12 giugno.