Germania, Ulrich Siegmund: il volto del trionfo dell’Afd in Sassonia-Anhalt

Trentacinque anni, candidato di punta dell’AfD in Sassonia-Anhalt e dal 2022 co-presidente del gruppo parlamentare del partito nel Parlamento regionale insieme a Oliver Kirchner, Ulrich Siegmund è il volto del più importante successo elettorale ottenuto finora dall’AfD in un Land tedesco. Alle elezioni regionali l’AfD ha raggiunto oltre il44, conquistando secondo le ultime proiezioni 39 degli 83 seggi del nuovo Landtag, tre in meno della maggioranza assoluta fissata a 42. Siegmund, in Parlamento regionale dal 2016, aveva affrontato la campagna elettorale con l’obiettivo dichiarato di portare l’AfD al governo del Land. Prima del voto aveva escluso coalizioni con altre forze e sostenuto di volere diventare ministro presidente soltanto in presenza di una maggioranza assoluta. Dopo il risultato storico, ha parlato di una “svolta politica fondamentale” per la Sassonia-Anhalt, lasciando però aperta la questione su come tradurre il risultato in una maggioranza di governo. Siegmund si è imposto negli ultimi anni come uno dei volti più riconoscibili della nuova comunicazione dell’AfD. Durante la pandemia alcuni suoi video sui social sono diventati virali e il suo stile, caratterizzato da un tono sorridente, messaggi semplici e una forte presenza online, è stato descritto dai media tedeschi come quello di una sorta di “popstar della politica”.

Tagesschau lo ha definito un politico capace di presentarsi come un “venditore carismatico“, contrapponendo un’immagine pubblica più cordiale a un programma politico radicale. Der Spiegel gli ha dedicato una copertina definendolo “L’uomo più pericoloso della Germania“. Sul piano politico, Siegmund ha concentrato la campagna su immigrazione, sicurezza, economia, istruzione e infrastrutture. Ha chiesto una netta inversione di rotta nella politica migratoria e sulla sicurezza interna e ha presentato l’AfD come alternativa ai partiti tradizionali. Il suo programma prevede, tra l’altro, una politica più dura sui rimpatri e interventi sull’amministrazione regionale. Prima di entrare in politica, Siegmund ha svolto una formazione come commerciante nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, ha studiato economia aziendale e psicologia economica e ha lavorato come commerciante indipendente nel settore delle profumazioni. Nel 2014 è passato dalla Cdu all’AfD.

Nel 2016 è stato eletto per la prima volta nel Landtag della Sassonia-Anhalt e nel 2021 è stato rieletto. Il suo profilo è stato accompagnato anche da numerose controversie. Siegmund partecipò all’incontro organizzato nei pressi di Potsdam nel novembre 2023, divenuto noto dopo le rivelazioni di Correctiv, al quale presero parte esponenti dell’AfD, della destra radicale e rappresentanti dell’ambiente del Movimento Identitario. Secondo le ricostruzioni sull’incontro, si discusse anche del concetto di “remigrazione”, l’espulsione di massa di persone con passato migratorio.

L’ambiente politico che lo circonda è stato inoltre oggetto di attenzione per i rapporti con esponenti dell’estrema destra. Un’inchiesta della Zdf ha ricostruito la presenza, nella struttura dell’AfD regionale e del gruppo parlamentare, di persone con trascorsi nella Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ) la ‘Gioventù tedesca fedele alla patria’ e legami con ambienti dell’estrema destra. La stessa inchiesta ha ricostruito i rapporti tra Siegmund e alcuni di questi esponenti. L’AfD della Sassonia-Anhalt è classificata dall’Ufficio regionale per la protezione della Costituzione come forza di estrema destra accertata. Siegmund ha però costruito durante la campagna un’immagine pubblica fortemente orientata alla ricerca del consenso, con feste, incontri con i cittadini e iniziative sui social. Secondo Zdf, questa strategia gli ha permesso di rivolgersi a un elettorato più ampio rispetto al nucleo tradizionale dell’AfD. Il voto del 6 settembre ha ora trasformato Siegmund nel principale protagonista dell’avanzata dell’AfD nell’Est tedesco. Il successo ottenuto dal partito rappresenta un risultato storico, ma i 39 seggi conquistati non bastano da soli per governare: resta quindi aperta la questione se e come il candidato dell’AfD riuscirà a trasformare il successo elettorale nella guida del governo regionale.