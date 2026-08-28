E’ morto il re di Norvegia Harald V, aveva 89 anni

È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia. Lo ha annunciato la Casa reale. “È con profonda tristezza che annunciamo che Sua Maestà il Re Harald è venuto a mancare serenamente all’Ospedale Nazionale venerdì 28 agosto alle ore 6:35 del mattino”, recita la comunicazione della casa reale norvegese. A seguito della morte del padre, il figlio Haakon diventa il nuovo re. Il governo incontrerà il nuovo sovrano in una riunione straordinaria che si terrà nelle prossime ore.

Era ricoverato dal 17 agosto per un’anemia

Il 17 agosto era stato ricoverato in ospedale e posto in congedo per malattia per due settimane, con la carica di reggente affidata al principe ereditario Haakon. La Casa reale aveva spiegato che il sovrano era stato stato sottoposto a un trattamento a base di cortisone per anemia emolitica, una malattia del sangue che ha causato un accumulo di liquidi nell’organismo che richiede un trattamento ospedaliero”. Era la prima volta che si veniva a conoscenza del fatto che Harald soffrisse della malattia .

Norway’s King Harald, Crown Prince Haakon, Erling Haaland (Amanda Pedersen Giske/NTB via AP)

Era il monarca più anziano d’Europa

Harald era il monarca più anziano d’Europa. Quella del 17 agosto era stata la prima notizia relativa alla sua salute d a quando a febbraio si era ammalato durante un soggiorno a Tenerife. Nel 2024 durante un viaggio in Malesia era stato ricoverato in ospedale a causa di un’infezione; quel viaggio era privato, ma dopo il ricovero era stato inviato in ospedale il medico personale del re e il monarca era stato successivamente rimpatriato con l’aereo medico della SAS e gli era stato impiantato un pacemaker. Molto amato dal popolo, il sovrano ha modernizzato la casa reale ma si è rifiutato di seguire le orme di altri monarchi anziani che negli ultimi tempi hanno abdicato. Il figlio diventa ora automaticamente re Haakon VIII. Come altre case reali europee, i monarchi norvegesi ricoprono un ruolo prevalentemente simbolico, godendo di uno status da celebrità mentre il potere effettivo in questa democrazia di 5,5 milioni di abitanti spetta a un Parlamento eletto. Harald era stato incoronato re nel gennaio 1991 dopo la morte del padre, il re Olav V, nato nel Regno Unito, che aveva regnato durante un boom economico alimentato dal petrolio e dal gas.

Rifiutò una serie di pretendenti nobiliari per sposare la fidanzata della scuola

Da bambino, durante l’occupazione nazista, Harald era fuggito in esilio negli Stati Uniti. Aveva 3 anni quando i nazisti occuparono la Norvegia all’inizio della Seconda guerra mondiale e, per evitare la cattura, sua madre fuggì con lui e le sue sorelle, Ragnhild e Astrid, prima in Svezia e poi via mare negli Stati Uniti, mentre il padre e il nonno di Harald, re Haakon VII, si esiliarono in Gran Bretagna insieme al governo norvegese. Il rifiuto di Haakon di assecondare le richieste tedesche gli valse il rispetto del suo popolo. La famiglia si ricongiunse in Norvegia nel giugno del 1945, poco dopo la fine della guerra. Harald frequentò le scuole pubbliche, l’Accademia militare norvegese e l’Università di Oxford. Come suo padre – campione olimpico di vela nel 1928 – Harald amava il mare e le barche a vela. Rappresentò la Norvegia in diverse Olimpiadi e nel 1987, al timone del suo yacht, conquistò l’oro ai Campionati mondiali. Harald rifiutò poi una serie di pretendenti nobiliari europee per sposare la sua fidanzata dei tempi della scuola, Sonja Haraldsen, figlia di un uomo d’affari di successo. Il padre, re Olav, aveva temuto che il matrimonio potesse indebolire la monarchia norvegese, ancora giovane. Invece, i norvegesi accolsero con grande gioia il matrimonio del 29 agosto 1968 e in seguito accolsero Sonja come loro regina. La coppia ebbe due figli, Haakon e sua sorella maggiore, Märtha Louise. La Costituzione norvegese fu modificata nel 1990 per consentire al primogenito, indipendentemente dal sesso, di avere la precedenza nella linea di successione. Tuttavia, la modifica non fu applicata retroattivamente, il che significava che Haakon continuava ad avere la precedenza su sua sorella. Quando Harald salì al trono il 21 gennaio 1991, adottò lo stesso motto usato da suo padre e da suo nonno “Tutto per la Norvegia” e trascorse gli anni successivi cercando di modernizzare la monarchia. Negli anni più recenti, Harald si è guadagnato l’ammirazione del Paese unendo il Paese nel lutto dopo il massacro perpetrato dall’estremista di destra Anders Behring Breivik, che nel 2011 uccise 77 persone in attentati con bombe e armi da fuoco. “Rimango convinto che la fede nella libertà sia più forte della paura. Rimango convinto nella fede in una democrazia e in una società norvegese aperte. Rimango convinto nella fede nella nostra capacità di vivere liberamente e in sicurezza nel nostro Paese”, disse allora in un discorso commovente. E nel 2016 tenne poi un appassionato discorso a sostegno dell’uguaglianza LGBTQ+, dei rifugiati e della tolleranza religiosa: “I norvegesi sono ragazze che amano le ragazze, ragazzi che amano i ragazzi, e ragazze e ragazzi che si amano a vicenda”, disse, aggiungendo che molti norvegesi sono emigrati dall’Afghanistan, dal Pakistan, dalla Polonia e da altri paesi e che “credono in Dio, in Allah, nell’universo e in nulla”.