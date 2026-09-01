Lionel Richie ricoverato dopo un concerto a St. Louis: è in terapia intensiva

Lionel Richie è stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva a St. Louis dopo essersi esibito in un concerto nel weekend. Lo riporta Tmz spiegando che il cantante 77enne potrebbe essere dimesso nella giornata di martedì. I medici stanno valutando una possibile lieve disidratazione. Testimoni presenti al concerto hanno raccontato che l’ex frontman dei ‘Commodores’ è apparso in difficoltà verso la fine dello spettacolo, tanto da chiedere al suo staff di portargli una sedia durante l’esecuzione dell’ultimo brano in scaletta, ‘All Night Long’. Richie era già stato ricoverato d’urgenza in ospedale a giugno dopo essersi sentito male sul palco a St. Paul, in Minnesota.

(Joel Bissell/Kalamazoo Gazette via AP)

Chi è Lionel Richie

Lionel Richie, una delle voci più importanti della black music americana, è famoso per una serie di successi, tra cui la superhit ‘All Night Long’, ‘Endless Love’, “Lady’, ‘Penny Lover”, ‘Truly” e “Stuck on You’. Nel 1985 ha scritto insieme a Michael Jackson la canzone ‘We Are the World’ del progetto benefico Usa For Africa, per racoclgiere fondi per la fame in Africa, che ha riscosso un successo enorme, con oltre 20 milioni di copei vendute , raccogliendo oltre 50 milioni di dollari. Al brano presero parte star del calibro di Diana Ross, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Billy Joel e Cyndi Lauper. Prima della sua carriera da solista da superstar, Richie è stato uno dei membri fondatori dei Commodores, una band funk e soul di grande successo negli anni ’70, con brani che hanno scalato le classifiche come ‘Nightshift’, ‘Still’ e ‘Easy’. Richie ha vinto quattro Grammy, un Oscar e il titolo di “MusicCares Person of the Year” nel 2016. Nel 2017 è stato insignito del Kennedy Center Honors.