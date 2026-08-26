Spagna, trovato il “Mago della fuga” Toma Taulant: il video dell’arresto

La sua specialità erano le evasioni: Toma Taulant, 42enne albanese soprannominato il “Mago della fuga”, è stato arrestato dalla polizia spagnola a Tarragona, in Catalogna. L’uomo era ricercato con un mandato d’arresto europeo ed era latitante dal dicembre 2025, quando era riuscito a evadere dal carcere di massima sicurezza di Opera, vicino Milano. In quell’occasione aveva segato le sbarre di una finestra e si era calato utilizzando delle lenzuola annodate. Ma non era la prima fuga. Nel 2009 era evaso dal carcere di Terni, nel 2013 da quello di Parma e, nello stesso anno, da un penitenziario in Belgio, utilizzando una piramide umana per superare le mura. La polizia giudiziaria di Tarragona ha avviato le ricerche dopo aver individuato una possibile presenza dell’uomo in città. Considerato “molto pericoloso”, è stato infine localizzato e arrestato.