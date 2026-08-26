Spagna, arrestato a Tarragona il “Mago della fuga” Toma Taulant

Gli agenti della polizia nazionale spagnola hanno arrestato nella città di Tarragona, in Catalogna, Toma Taulant, noto come il ‘Mago della fuga‘ per essere riuscito a evadere da diverse prigioni in quattro occasioni, l’ultima delle quali dal carcere di massima sicurezza di Opera, Milano, nel dicembre 2025. L’uomo era ricercato con un mandato d’arresto europeo per un reato contro l’ordine e la sicurezza pubblica. Ne ha dato notizia la polizia catalana in una nota.

Toma Taulant, 42enne albanese era evaso nel 2009 da un carcere di Terni, nel 2013 da un carcere di Parma e, nello stesso anno (2013), da un carcere belga, dove ha utilizzato una piramide umana per scalare le mura. Dal dicembre 2025 risultava latitante dopo essere evaso dal carcere di Opera segando le sbarre di una finestra e calandosi con delle lenzuola annodate. La Brigata di Polizia Giudiziaria di Tarragona ha avvitato un’indagine da cui è emerso che l’uomo, classificato come “molto pericoloso“, poteva risiedere in un quartiere della città catalana. Una volta verificata la validità del mandato d’arresto europeo, è stata organizzata un’operazione per localizzarlo e arrestarlo.