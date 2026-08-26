Inondazioni in Nepal, i soccorsi tra le case sommerse dal fango

Centinaia di persone risultano disperse dopo che una valanga di ghiaccio e rocce ha provocato massicce inondazioni improvvise in alcune zone del Nepal. Al momento il bilancio ufficiale parla di 95 morti e gravissimi danni a villaggi e infrastrutture.

Le autorità hanno dichiarato che 384 turisti, tra cui 291 provenienti da paesi quali India, Stati Uniti, Regno Unito e Malesia, sono stati segnalati come dispersi a seguito dell’inondazione improvvisa. Il fiume Bhotekoshi è esondato intorno alle 9 di mercoledì mattina, distruggendo diversi villaggi, strade e impianti idroelettrici, hanno riferito le autorità.

“Abbiamo chiesto sia all’India che alla Cina di aiutarci nelle operazioni di soccorso”, ha dichiarato Sasmit Pokharel, portavoce del governo nepalese. Le ricerche hanno dimostrato che gli eventi meteorologici estremi, tra cui ondate di calore, piogge intense e scioglimento dei ghiacciai, sono diventati più frequenti nella regione. I ricercatori del gruppo di Kathmandu hanno scoperto all’inizio di quest’anno che i ghiacciai della regione dell’Hindu Kush-Himalaya si stanno sciogliendo a un ritmo sempre più accelerato, con tassi di perdita di ghiaccio raddoppiati dal 2000, principalmente a causa dell’aumento delle temperature globali e dei cambiamenti climatici.