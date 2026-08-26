Nepal, maxi inondazione vicino al confine col Tibet: si temono molte vittime

Villaggi spazzati via e infrastrutture danneggiate. Diversi distretti sono in stato di massima allerta

Si temono molte vittime in Nepal, dove un’inondazione improvvisa ha travolto alcune zone del nord del Paese vicino al confine con il Tibet, spazzando via villaggi e danneggiando diverse infrastrutture, fra cui una diga idroelettrica.

Inondazione in Nepal: dove è successo e cosa l’ha causata

Lo riporta la Bbc, spiegando che l’alluvione ha colpito nelle prime ore di mercoledì il distretto di Rasuwa, area a nord della capitale nepalese Kathmandu, che confina con la regione himalayana del Tibet e si trova lungo la principale rotta commerciale del Nepal con la Cina. Le autorità ritengono che il fenomeno sia stato causato dallo scioglimento della neve che si era accumulata nel fiume Bhote Koshi, che scorre dal Tibet verso il Nepal. Diversi distretti a valle sono in stato di massima allerta.

Decine di persone disperse

Sebbene le autorità prevedano danni ingenti, è ancora troppo presto per stimarne l’entità, ha dichiarato a Bbc Nepali Narendra Pariyar, responsabile distrettuale di Rasuwa. Finora sono state salvate 12 persone, mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. Le autorità hanno riferito che 13 agenti delle forze di polizia armate risultano dispersi da due postazioni nel distretto di Rasuwa e che non sono riusciti a contattare decine di altri agenti di polizia.