Mark Zuckerberg ha comprato un castello da 30 milioni di euro

Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan hanno acquistato il castello di Strancally in Irlanda, una villa in stile gotico con una tenuta di 178 ettari nella contea di Waterford, per utilizzarle come base durante le loro visite nel Paese. “Mark e la sua famiglia sono entusiasti di continuare a prendersi cura di questa dimora storica e non vedono l’ora di trascorrere del tempo in Irlanda, dove Meta ha la sua sede centrale internazionale”, ha dichiarato un portavoce.

Il prezzo pagato nella transazione fuori mercato non è noto, ma l’Irish Times, che per primo ha riportato la notizia della vendita, ha stimato un valore compreso tra 20 e 30 milioni di euro. Il castello fu costruito nel 1830 per John Keily, ex parlamentare conservatore, e progettato con grande sfarzo dagli architetti James e George Richard Pain. Secondo il libro ‘The Houses of Ireland’, per andare dalla sala da pranzo alla cucina occorrono “quattro minuti e mezzo a passo svelto”.