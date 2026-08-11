AI, Zuckerberg lancia il suo manifesto: “Venga distribuita a tutti per dare potere a miliardi di persone in modo equo”

Mark Zuckerberg, CEO di Meta Platforms, ha illustrato una visione di ciò che, secondo lui, l’intelligenza artificiale può fare per il mondo, immaginando un futuro in cui ognuno avrà il proprio agente AI onnisciente, impegnato a migliorare ogni aspetto della propria vita. Zuckerberg ha illustrato in dettaglio le sue ambizioni per questa tecnologia in un saggio di 6.500 parole pubblicato online, in cui ha anche spiegato perché è favorevole alla tecnologia di AI open-source, in cui gli sviluppatori rendono accessibili a chiunque i componenti chiave affinché possano essere esaminati, modificati e sviluppati ulteriormente.

Mark Zuckerberg (AP Photo/Jose Luis Magana)

L’AI deve essere di tutti

In un documento deriso dai critici come fantasioso, Zuckerberg ha affermato che la sua azienda sta lavorando per arrivare a un’era in cui tutti avranno gli strumenti per creare nuove imprese, ricevere tutoraggio a livello di dottorato e fornire consigli personalizzati sullo stile di vita. Sua figlia di 8 anni, ha scritto, è già in grado di programmare le sue idee e produrre rapidamente dei video. “Presto tutti avranno superpoteri di invenzione”, ha scritto Zuckerberg. Zuckerberg ha messo in guardia dai rischi che deriverebbero da una concentrazione del controllo sull’AI avanzata nelle mani di poche aziende, istituzioni o governi selezionati. Meta ha anche annunciato il rilascio di un nuovo modello di AI open source, ‘Muse Glimmer‘, che può essere eseguito su un personal computer, e Zuckerberg ha affermato che l’azienda fornirà inoltre agli sviluppatori la possibilità di accedere a un modello di AI più potente, ‘Muse Spark 1.2. Meta’, come molte altre aziende tecnologiche, sviluppa modelli di AI e li utilizza per alimentare piattaforme quali Instagram e Facebook. L’azienda di Menlo Park li mette inoltre a disposizione degli sviluppatori, che possono così creare le proprie app e funzionalità. I critici hanno affermato che Zuckerberg non sta tenendo pienamente conto dei rischi insiti nel rapido sviluppo dell’AI. Nel suo saggio, Zuckerberg ha illustrato perché ritiene che l’open source sia la strada migliore per uno sviluppo equo dell’AI. Ha avvertito che se il controllo della “superintelligenza” dell’AI fosse troppo concentrato, ciò porterebbe a esiti meno favorevoli per tutti gli altri.

La chiave, ha scritto, sta nel trovare un equilibrio che garantisca che l’AI avanzata sia “ampiamente distribuita” per dare potere a miliardi di persone in modo equo. Meta è da tempo sostenitrice dell’open source per i propri modelli di AI, ma ha faticato a tenere il passo con rivali come OpenAI, Anthropic e Google, che non hanno adottato lo stesso approccio. Zuckerberg ha fatto quello che potrebbe essere un velato riferimento ai rivali di Meta senza nominare aziende specifiche. “La maggior parte degli altri laboratori si concentra sullo sviluppo di AI per aziende, governi o altre istituzioni; pertanto, se fossero quei laboratori a guidare il settore, l’equilibrio di potere favorirebbe le istituzioni più grandi a scapito dei singoli individui”, ha scritto.

Mark Zuckerberg e Donald Trump (AP Photo/Alex Brandon)

Le raccomandazioni di Zuckerberg per gli Stati Uniti

Zuckerberg ha anche incluso raccomandazioni politiche per mantenere gli Stati Uniti in vantaggio rispetto ai rivali, tra cui la Cina. Gli Stati Uniti e i loro alleati devono accelerare lo sviluppo delle capacità energetiche e delle infrastrutture per rimanere competitivi, ha affermato. Il Ceo di Meta ha invitato le autorità a riconsiderare la loro posizione sulla “distillazione”, che consiste nell’addestrare un modello meno potente utilizzando i risultati di uno più potente. L’amministrazione Trump ha promesso di intervenire con severità contro le aziende cinesi di AI che utilizzano la distillazione per estrarre caratteristiche tecniche dai modelli di AI statunitensi. All’inizio di quest’anno, Anthropic ha accusato la cinese DeepSeek di ricorrere alla distillazione. “Alcuni hanno cercato di dipingere la distillazione come dannosa, ma ritengo sia importante tutelare il principio secondo cui si può imparare da qualsiasi cosa si osservi“, ha dichiarato Zuckerberg. “È così che funziona il mondo, e gli Stati Uniti non saranno in grado di assumere un ruolo di leadership se ci poniamo dei limiti su questo fronte”.