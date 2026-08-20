Harry e Meghan tornano a Londra, Burnham: “La loro sicurezza una questione privata”

Le misure di sicurezza per il ritorno nel Regno Unito di Harry e Meghan sono una “questione privata“. Lo ha detto il primo ministro britannico Andy Burnham, come riporta la Bbc. “È una questione che riguarda Harry e Meghan e auguriamo loro ogni bene nella decisione che stanno prendendo”, ha aggiunto. Il Duca e la Duchessa di Sussex intendono trasferirsi con i loro figli dagli Stati Uniti in una residenza privata non reale fuori Londra entro la fine del mese. La sicurezza della coppia è da tempo fonte di tensione. Lo scorso anno il principe Harry ha perso una causa legale relativa al livello di protezione a cui lui e la sua famiglia avrebbero diritto durante la loro permanenza nel Regno Unito.

La coppia pronta a lasciare gli Usa dopo l’addio all’Inghilterra del 2020

Harry e Meghan hanno lasciato l’Inghilterra nel marzo 2020 per trasferirsi in California, rinunciando allo status di membri senior della dinastia, dopo i dissapori del secondogenito di Diana con il fratello William e con il padre Carlo e per le pressioni della stampa britannica, come raccontato dal Duca, che ha accusato i media di pregiudizi e razzismo nei confronti della moglie.