Harry e Meghan intenzionati a tornare a Londra, la rivelazione dai media britannici

Secondo quanto appreso dalla Bbc, Harry e Meghan hanno intenzione di tornare a vivere nel Regno Unito. Il Duca e la Duchessa di Sussex, stando a vari media britannici, intendono trasferirsi dagli Stati Uniti alla fine di questo mese in una residenza privata, non reale, fuori Londra. I figli della coppia, il principe Archie di 7 anni e la principessa Lilibet di 5, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre. Re Carlo è stato informato della decisione domenica. Al momento non sono previsti piani per il ritorno del principe Harry o di Meghan ai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale. Anche il principe William e la principessa Catherine sono stati informati della decisione. Harry e Meghan hanno lasciato l’Inghilterra nel marzo 2020 per trasferirsi in California, , rinunciando allo status di membri senior della dinastia, dopo i dissapori del secondogenito di Diana con il fratello William e con il padre Carlo, rinunciando allo status di membri senior della dinastia e per le pressioni della stampa britannica, come raccontato dal Duca, che ha accusato i media di pregiudizi e razzismo nei confronti della moglie.