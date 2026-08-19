Ucraina, ex ministro Fedorov: “Servono elezioni anche durante la guerra”

Il ministro della Difesa ucraino destituito, Mykhailo Fedorov, ha chiesto che si tengano le elezioni anche se la guerra contro la Russia continua, affermando che il Paese è in preda a una crisi di governance attaccando di fatto l’amministrazione Zelensky. “Dobbiamo trovare un meccanismo legale, sicuro e realistico che consenta all’Ucraina di ripristinare un processo democratico completo anche nel mezzo di una guerra prolungata”, ha affermato Fedorov aggiungendo: “Si può davvero concedere alla Russia il potere di decidere quando gli ucraini potranno eleggere nuovamente il proprio governo? Sono convinto che la risposta sia no. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia”.

L’appello è stato lanciato in un videomessaggio pubblicato su YouTube da Fedorov, che ha perso il suo incarico a luglio.