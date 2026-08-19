India, incendio in un hotel a Calcutta: 9 morti e 6 feriti

Nelle prime ore di mercoledì è divampato un incendio in un hotel di Calcutta, in India, causando la morte di almeno nove persone e il ferimento di sei nella capitale dello stato indiano del Bengala Occidentale, secondo quanto riferito dalla polizia.

L’incendio è scoppiato intorno all’1:45 del mattino in un hotel nel centro della città, vicino alla sede centrale dei vigili del fuoco del Bengala Occidentale, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Press Trust of India.

Per domare le fiamme sono state dispiegate cinque autopompe, mentre la polizia e le squadre di gestione delle emergenze hanno condotto le operazioni di soccorso, secondo quanto riportato. I feriti sono stati trasportati in un ospedale vicino per ricevere cure mediche.