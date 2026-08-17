Iran, Baghaei sul cambio di aereo di Trump: "La paura e l'angoscia li accompagneranno per sempre"

Parole durissime da Teheran contro Donald Trump. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha commentato il cambio di aereo del presidente americano alla sua partenza dal vertice Nato del mese scorso in Turchia. Secondo quanto riferito dal Washington Post, Trump avrebbe lasciato Ankara a bordo di un aereo militare alternativo, mentre la Casa Bianca faceva credere che fosse sull’Air Force One. “Coloro che hanno commesso questo crimine sanno benissimo ciò che hanno fatto, e questa paura e questa ansia li accompagneranno sicuramente per sempre“, ha detto Baghaei. “La Guida Suprema ha affermato che andranno nella tomba desiderando ardentemente una morte serena“, ha concluso.