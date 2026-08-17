Incendi in Grecia, il surreale paesaggio sull'isola di Salamina: case distrutte e foreste ridotte a scheletro

Case distrutte, vegetazione bruciata e un paesaggio profondamente segnato dalle fiamme. È il bilancio dell’incendio che ha colpito l’isola greca di Salamina. Negli scorsi giorni due persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite. Le vittime sono state trovate nel villaggio di Peristeria, dove i forti venti hanno alimentato il rogo, facendolo propagare rapidamente. Un secondo incendio è stato segnalato nella zona di Selini, dove circa 500 bagnanti sono stati evacuati via mare dalle imbarcazioni dei vigili del fuoco e della Guardia costiera. La Croce Rossa greca è intervenuta per assistere le persone colpite. Intanto nuovi incendi sono scoppiati in altre zone della Grecia, tra cui Spata, a est di Atene, dove le fiamme hanno raggiunto l’area vicina all’aeroporto internazionale.