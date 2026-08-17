Atene, incendi sull'isola di Salamina: almeno 2 morti

Almeno due persone hanno perso la vita domenica in un incendio boschivo sull’isola greca di Salamina, a ovest di Atene, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco greci. I corpi sono stati recuperati nel villaggio di Peristeria, dove i forti venti hanno alimentato l’incendio che si è propagato rapidamente. Circa 260 vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, tra cui 15 squadre a terra, 10 velivoli e otto elicotteri. Domenica l’isola era stata classificata ad alto rischio di incendi boschivi, con venti che sfioravano la forza di burrasca.