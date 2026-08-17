Ebola, 2.325 morti nella Repubblica Democratica del Congo: è l’epidemia più letale di sempre nel paese

L’istituto di sanità pubblica della RDC ha dichiarato che i casi confermati sono saliti a 4.945

L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato 2.325 morti, superando il bilancio delle vittime dell’epidemia del 2018-2020 e diventando la più letale nella storia del Paese. Lo riferiscono i dati governativi citati dai media britannici. L’istituto di sanità pubblica della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato nel suo ultimo rapporto che i casi confermati sono saliti a 4.945, inclusi 101 nuovi casi rilevati nelle 24 ore precedenti. Gli ultimi dati governativi mostrano che il numero totale di decessi ha superato i 2.299 registrati durante l’epidemia del 2018-2020.