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lunedì 17 agosto 2026

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Ebola, 2.325 morti nella Repubblica Democratica del Congo: è l’epidemia più letale di sempre nel paese

Ebola, 2.325 morti nella Repubblica Democratica del Congo: è l’epidemia più letale di sempre nel paese
Bunia, Congo, 3 luglio 2026 (AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne)
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L’istituto di sanità pubblica della RDC ha dichiarato che i casi confermati sono saliti a 4.945

L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato 2.325 morti, superando il bilancio delle vittime dell’epidemia del 2018-2020 e diventando la più letale nella storia del Paese. Lo riferiscono i dati governativi citati dai media britannici. L’istituto di sanità pubblica della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato nel suo ultimo rapporto che i casi confermati sono saliti a 4.945, inclusi 101 nuovi casi rilevati nelle 24 ore precedenti. Gli ultimi dati governativi mostrano che il numero totale di decessi ha superato i 2.299 registrati durante l’epidemia del 2018-2020. 

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