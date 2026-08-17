Cisgiordania, palestinese-statunitense torna per difendere la sua casa dai coloni: "Non posso permettere che me la rubino"

“Sto assistendo a tutto questo in diretta da molti giorni e ormai siamo alla seconda settimana. Non riesco a dormire”. Loui Ridi è tornato in Cisgiordania per raggiungere la sua casa a Qusra, una delle abitazioni palestinesi circondate dai coloni israeliani. “Non posso permettere che i coloni mi rubino la casa mentre sto a guardare”, ha aggiunto. Ridi ha raccontato di aver seguito l’assedio a distanza attraverso le telecamere di sicurezza. Ora è finalmente riuscito a raggiungere l’abitazione, dove suo fratello Qusai Abu Rida e il figlio adolescente sono rimasti per proteggere la proprietà. “Dovrei poter andare a casa mia liberamente, ogni volta che voglio”, ha detto Ridi, descrivendo la situazione come “una frustrazione e un incubo per l’intera famiglia”.

Il fratello gli ha inviato alcune immagini che ritraggono soldati israeliani e coloni che si salutano e si stringono la mano amichevolmente: “E io stasera devo dormire in quella casa, sono terrorizzato“. Ridi ha chiesto anche l’intervento delle autorità americane: “Chiedo ai funzionari statunitensi, all’ambasciata, di fornirmi protezione e di allontanare definitivamente i coloni dal nostro villaggio”.