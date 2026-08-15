Iran, Trump: "Presto dichiarerò lo Stretto di Hormuz territorio Usa"

(LaPresse) Donald Trump alza nuovamente il livello dello scontro con l’Iran e annuncia l’intenzione di dichiarare lo Stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti dopo la sconfitta di Teheran. Parlando a un evento a Garden City, nello Stato di New York, il presidente americano ha sostenuto che l’Iran stia subendo una “pesante sconfitta” e ha rivendicato il controllo statunitense dello strategico passaggio marittimo. “Nessuna nave passa se non lo vogliamo noi”, ha affermato Trump, riferendosi al blocco dei porti iraniani. Il capo della Casa Bianca ha inoltre ribadito che gli Stati Uniti non permetteranno all’Iran di dotarsi di armi nucleari e ha difeso l’impatto economico del conflitto, invitando gli americani ad accettare prezzi più alti della benzina come conseguenza dello scontro con Teheran. Lo Stretto di Hormuz è uno dei principali snodi energetici mondiali e la sua chiusura ha fortemente ridotto il traffico marittimo e alimentato le tensioni sui mercati petroliferi. L’Iran, da parte sua, continua a rivendicare il controllo del passaggio e respinge le dichiarazioni di Washington. Dopo le dichiarazioni di Trump, una fonte della Casa Bianca ha però fatto sapere che il presidente non avrebbe discusso con i suoi consiglieri un piano per trasformare lo Stretto di Hormuz in territorio statunitense e che le sue parole sarebbero state pronunciate in tono scherzoso.