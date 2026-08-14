Regno Unito, Farage riconquista il seggio in Parlamento: sconfitto Count Binface

Nigel Farage ha battuto il candidato satirico Count Binface, noto per indossare un bidone della spazzatura, riconquistando il seggio in Parlamento da cui si era dimesso un mese fa per indire le elezioni suppletive.

Il politico di estrema destra ha ottenuto 22.239 voti, mentre Binface, che si è classificato secondo, ne ha raccolti quasi 9.500. Le elezioni, tenutesi nel giorno più caldo dell’anno fino a quel momento, hanno registrato un’affluenza alle urne del 44%.

Le dimissioni di Farage a luglio

Il leader del partito anti-immigrazione Reform Uk, da alcuni considerato un possibile futuro primo ministro, si era dimesso improvvisamente dal suo seggio a luglio, nel corso di un’indagine volta ad accertare se avesse omesso di dichiarare una donazione di 5 milioni di sterline ricevuta da un miliardario del settore delle criptovalute con sede all’estero. Ha dichiarato che si sarebbe candidato per il seggio vacante per dimostrare di avere il sostegno degli elettori.

L’entrata in campo di Binface

Binface, un candidato seriale che ha sfidato primi ministri passati e presenti, è diventato l’unico sfidante in un campo di 34 politici dopo che i principali partiti hanno boicottato la campagna elettorale, definendola una trovata politica di Farage.

La vittoria del leader di Reform Uk

Il 62enne di Farnborough ha proclamato la vittoria nelle prime ore del mattino e non ha partecipato alla proclamazione ufficiale, dove avrebbe dovuto stare al fianco degli altri candidati, molti dei quali hanno condotto campagne elettorali a carattere farsesco. Il suo successo ha dimostrato il forte sostegno nella zona di Clacton, sulla costa orientale dell’Inghilterra, ma non garantisce che riuscirà a mantenere il seggio. È probabile che riprenda l’indagine condotta da un organo di controllo parlamentare, sospesa al momento delle sue dimissioni. Ciò potrebbe portare all’espulsione di Farage e comportare l’indizione di un’altra elezione.

Bardella si congratula con Farage

In mattinata sono arrivate le congratulazioni di Jordan Bardella, presidente del presidente del Rassemblement National. “Farage ha avuto il coraggio e la dignità di sottoporsi nuovamente al voto degli elettori, gli unici padroni della democrazia”, ha scritto su X. “La sua rielezione trionfale, nonostante le manovre dei partiti dell’establishment, dimostra che nulla può fermare il buon senso: i britannici sanno che Nigel Farage è un patriota convinto che farà di tutto per risollevare il suo Paese”, ha aggiunto il politico francese.