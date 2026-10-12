Parigi, violento incendio devasta il mercato Enfants Rouges

Violento incendio a Parigi nella notte tra domenica e lunedì. Le fiamme hanno devastato il mercato degli Enfants Rouges, nel III arrondissement della capitale francese. Diversi residenti hanno visto imponenti fiamme levarsi dal mercato nel cuore della notte, prima dell’intervento dei soccorsi, riferisce Le Parisien, spiegando che non si sono registrate vittime.

“L’incendio è divampato intorno alle 4 del mattino. Sono stato avvisato alle 5:30 e sono arrivato sul posto alle 5:45. Durante il primo briefing alle 6, i vigili del fuoco mi hanno riferito che erano già due ore che stavano combattendo le fiamme”, ha detto il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil. Arrivato sul posto, ha constatato l’entità dei danni. “Il mercato degli Enfants Rouges è distrutto, è bruciato. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono arrivati molto presto con molti mezzi e conoscevano bene il luogo. I commercianti sono sconvolti. La buona notizia è che non ci sono morti né feriti. I pompieri sono riusciti a circoscrivere l’incendio al mercato”. Il rogo è stato quasi estinto.

Le origini del mercato

Fondato nel 1615 sotto il regno di Luigi XIII, il mercato degli Enfants Rouges è il più antico mercato coperto ancora in attività a Parigi, ricorda Le Parisien. Deve il suo nome all’antico ospizio degli Enfants-Rouges, un orfanotrofio vicino fondato nel XVI secolo, i cui giovani ospiti indossavano abiti rossi, simbolo della carità cristiana. Minacciato di demolizione negli anni ’90, il sito era stato salvato grazie a una forte mobilitazione degli abitanti e delle personalità del quartiere, prima di essere dichiarato monumento storico l’8 marzo 1982.