Regno Unito, dal comico Binface al Partito Ufficiale dei Mostri Folli: gli strani candidati che sfidano Farage a Clacton

Decine di migliaia di elettori si recheranno alle urne oggi per le elezioni suppletive in una piccola località balneare alle porte di Londra, che vedranno Nigel Farage, un potenziale candidato alla carica di prossimo premier del Regno Unito, confrontarsi con una serie di candidati indipendenti ed eccentrici, come il comico ‘Binface‘ che indossa un bidone della spazzatura in testa. Farage, l’uomo che probabilmente più di chiunque altro ha contribuito a far votare la Gran Bretagna a favore della Brexit, quando ha indetto le elezioni suppletive a Clacton dimettendosi dal suo seggio alla Camera dei Comuni il mese scorso, si aspettava di sfidare i candidati dei principali partiti politici britannici, tra cui il Partito Laburista al governo e il principale partito di opposizione, il Partito Conservatore. Ma i suoi avversari hanno definito la mossa di Farage come una trovata pubblicitaria e hanno deciso di non presentare un proprio candidato. Farage, leader del partito anti-immigrazione Reform UK, si è dimesso nella speranza che le elezioni potessero mettere a tacere le scomode verifiche sulle sue finanze. Ha quindi dichiarato che avrebbe lasciato che fossero gli elettori a giudicarlo in una sfida “tra il popolo e l’establishment”. Ma alla fine il principale avversario di Farage sarà Count Binface, un personaggio satirico interpretato dal comico britannico Jon Harvey che si presenta alle elezioni con un bidone della spazzatura in testa e un mantello, come se fosse un supereroe.

Count Binface is interviewed at a studio in London ahead of the Clacton by-election, Wednesday, July 29, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Alle elezioni suppletive corre un numero record di 34 candidati, tra cui Howling Laud Hope del Partito Ufficiale dei Mostri Folli e Marcus White del Partito Tutti sono Dio. Nelle ultime settimane hanno percorso le strade di Clacton cercando di conquistare il sostegno di circa 80.000 elettori. Dato l’elevato numero di candidati, gli abitanti di Clacton si troveranno di fronte a una scheda elettorale lunga circa un metro. Si prevede una bassa affluenza alle urne per una serie di motivi. Innanzitutto, l’affluenza è solitamente inferiore nelle elezioni suppletive rispetto alle elezioni generali. Nelle elezioni generali del luglio 2024, Farage si è confrontato con otto rivali e ha ottenuto 21.225 voti, pari al 46,2% del totale. L’affluenza è stata del 58,7%. Queste elezioni si svolgono nel pieno delle vacanze estive, quando migliaia di elettori saranno lontani da Clacton. Inoltre, si tengono durante un’altra ondata di caldo che sta colpendo il Regno Unito, il che potrebbe indurre molti a rinunciare a recarsi al seggio elettorale per sfuggire alle temperature superiori ai 35 °C.

Clac'd Out Election Kit (Scissors etc not supplied)#ClactonByElection pic.twitter.com/1iCZjvjHwj — 📢 OfFiciAL MoNsTEr RaVinG LoONy PArTy 🎩 (@Official_MRLP) August 5, 2026

Farage, eletto in Parlamento nel 2024 al suo ottavo tentativo nella città fortemente pro-Brexit, è da mesi oggetto di quello che lui considera un ingiusto controllo sulle sue finanze. L’organismo di controllo parlamentare sta indagando su una donazione non dichiarata di 5 milioni di sterline ricevuta da Farage nel 2024 da Christopher Harborne, un miliardario thailandese del settore delle criptovalute. Il politico britannico afferma di non essere stato tenuto a dichiarare il denaro perché si trattava di un regalo personale utilizzato per finanziare la sua sicurezza e ricevuto prima della sua elezione. I parlamentari neoeletti sono tenuti a dichiarare i regali di valore superiore a 300 sterline ricevuti nell’anno precedente se correlati ad attività politiche. Quando si è dimesso il 7 luglio, ha definito l’indagine un “attacco orchestrato dall’establishment” e una “caccia alle streghe” mediatica. La sua decisione di dimettersi ha sospeso l’indagine parlamentare, ma se vincerà oggi, come previsto dalla maggior parte dei sondaggisti, l’indagine è destinata a riprendere. Se venisse accertato che ha violato le regole del Parlamento, potrebbe essere oggetto di una petizione di revoca a Clacton, che potrebbe portare a nuove elezioni suppletive entro la fine dell’anno, con un costo aggiuntivo per i contribuenti britannici di centinaia di migliaia di sterline. La differenza è che in quel caso, anche gli altri partiti sceglierebbero di candidarsi.