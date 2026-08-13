Ucraina, Zelensky rende omaggio ai soldati caduti: visita al memoriale di Ivano-Frankivsk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato un memoriale dedicato ai soldati ucraini caduti all’inizio della sua visita nella regione di Ivano-Frankivsk. Nella piazza del Memoriale della città, Zelensky ha acceso una candela in onore dei “difensori ucraini caduti” e ha osservato un minuto di silenzio. Il memoriale raccoglie fotografie e brevi biografie di volontari, militari e rappresentanti delle forze di sicurezza ucraine che hanno perso la vita durante la guerra contro la Russia.