Ucraina, drone russo contro treno: ci sono vittime, Zelensky diffonde le immagini dell’attacco

“Oggi, nella regione di Odessa, i russi hanno nuovamente distrutto una locomotiva di un normale treno passeggeri con un drone a propulsione a reazione. A bordo del treno c’erano 340 persone. E chiunque stesse operando quel drone non poteva di certo non sapere che l’obiettivo era interamente civile. Al momento, purtroppo, sappiamo che nell’attacco sono rimasti uccisi il macchinista e il suo assistente. Esprimo le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando poi che nella notte si sono verificati attacchi in 11 regioni con oltre 130 droni.

Today in the Odesa region, the Russians once again destroyed an ordinary passenger train locomotive with a jet-powered drone. There were 340 people on the train. And whoever was operating that drone certainly could not have been unaware that the target was entirely civilian. As… pic.twitter.com/ON9HjtyuXj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2026

“Ogni giorno i russi colpiscono la vita della gente comune semplicemente per seminare il terrore. E purtroppo non tutti questi attacchi ricevono una risposta forte da parte della comunità internazionale. Se il mondo è davvero intenzionato a fermare questa guerra in Europa, servono un maggiore sostegno alla difesa aerea e una maggiore pressione sulla Russia”, ha sottolineato Zelensky.