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giovedì 13 agosto 2026

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Ucraina, drone russo contro treno: ci sono vittime, Zelensky diffonde le immagini dell’attacco

Ucraina, drone russo contro treno: ci sono vittime, Zelensky diffonde le immagini dell’attacco
(AP Photo/Dan Bashakov)
LaPresse
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Per il leader ucraino, nella notte si sono verificati attacchi in 11 regioni con oltre 130 droni

 “Oggi, nella regione di Odessa, i russi hanno nuovamente distrutto una locomotiva di un normale treno passeggeri con un drone a propulsione a reazione. A bordo del treno c’erano 340 persone. E chiunque stesse operando quel drone non poteva di certo non sapere che l’obiettivo era interamente civile. Al momento, purtroppo, sappiamo che nell’attacco sono rimasti uccisi il macchinista e il suo assistente. Esprimo le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando poi che nella notte si sono verificati attacchi in 11 regioni con oltre 130 droni. 

 “Ogni giorno i russi colpiscono la vita della gente comune semplicemente per seminare il terrore. E purtroppo non tutti questi attacchi ricevono una risposta forte da parte della comunità internazionale. Se il mondo è davvero intenzionato a fermare questa guerra in Europa, servono un maggiore sostegno alla difesa aerea e una maggiore pressione sulla Russia”, ha sottolineato Zelensky. 

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