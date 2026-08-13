Coloni assediano case palestinesi in Cisgiordania: l’intervento dell’Idf a Qusra

L’esercito israeliano ha dichiarato mercoledì 12 agosto di aver allontanato i coloni che si erano illegalmente impossessati di case e terreni palestinesi nelle aree di Qusra e Jalud, in Cisgiordania. L’esercito ha dichiarato che la polizia di frontiera ha evacuato una tenda eretta da civili israeliani vicino ad abitazioni palestinesi e ha dichiarato l’area zona militare chiusa. Ha aggiunto che l’incidente era ancora in corso e che le forze di sicurezza erano sul posto. Alcuni video ottenuti dall’Associated Press mostrano degli adolescenti che apparentemente smantellano un muro di pietra e lo usano per bloccare l’accesso alla casa di Loui Ridi, un cittadino americano di origine palestinese, nel villaggio di Qusra. Alcuni sembrano essersi accampati su sedie di plastica, un divano e un materasso fuori dalle case dei palestinesi, compresa quella di Ridi. Parlando al telefono con l’Associated Press dalla sua casa in Ohio mercoledì mattina, Ridi ha detto che suo fratello di 48 anni e suo nipote adolescente erano in casa e non potevano uscire perché non avevano accesso a cibo né acqua. Ridi ha affermato che questi abusi e attacchi vanno avanti da mesi, ma si sono intensificate negli ultimi giorni. Gli israeliani hanno interrotto la fornitura di acqua ed elettricità e hanno lanciato pietre, causando danni alle proprietà, ha affermato. Ha aggiunto che almeno un’altra casa nella zona era sotto assedio e ha denunciato che le chiamate alla polizia sono state inutili. L’ambasciatore Usa in Israele Mike Huckabee, ha condannato quando sta avvenendo a Qusra definendo “terrorismo” gli atti compiuti dai coloni israeliani.