Jacobs infortunato agli Europei di Atletica 2026, staffetta 4×100 nei guai: cosa si è fatto e chi correrà al suo posto

“Sospetta distrazione muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra”. Questa la prima diagnosi sull’infortunio di Marcell Jacobs in occasione della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham (A QUESTO LINK IL PROGRAMMA DI OGGI) comunicata dal responsabile medico federale Andrea Billi, in seguito all’ecografia svolta nella giornata odierna. “L’atleta ha cominciato il percorso fisioterapico per far riassorbire e defluire l’ematoma – prosegue il dottor Billi – Mercoledì mattina, a Roma, Jacobs eseguirà una risonanza magnetica all’Istituto di medicina e scienza dello sport del Coni per completare la diagnosi e decidere l’eventuale percorso terapeutico”.

Jacobs: “Amareggiato, ma devo andare avanti”

“Mi dispiace tantissimo, dopo la semifinale mi sentivo veramente bene” aveva dichiarato a caldo Jacobs, subito dopo la fine della gara. Ho provato i blocchi nel riscaldamento, ho sentito un fastidio grandissimo all’adduttore, quello che mi è venuto prima di Montecarlo. Mi sono messo sui blocchi, ero pronto a rompermi qualsiasi cosa pur di arrivare in fondo. Sapevamo che potevamo vincere, per come ho corso la semifinale mi sentivo bene. Però fa parte del gioco, non sono uno che molla quando succede qualcosa di preoccupante. Si continua per la strada. Mi sono messo ai blocchi non sapendo se potevo arrivare in fondo, ho dato tutto quello che avevo, il 200%, ero pronto a rompermi qualsiasi cosa per correre questa gara. Queste non sono cose che non si possono controllare, si può solo andare avanti. Non nascondo che sono veramente amareggiato ma d’altro canto non posso tornare indietro nel tempo. Sono arrivato qui avendo lavorato bene e in semifinale l’avevo dimostrato. Poi quello che succede al corpo non si può controllare, sarà un altro insegnamento nella mia carriera sportiva”. Le staffette? Capiremo domattina, faremo accertamenti per capire l’entità della situazione e da lì capiremo tutto il resto”.

Staffetta 4×100: quando si corre e chi al posto di Jacobs

Il grande dubbio degli appassionati italiani è ora legato alla 4×100, la staffetta che alle Olimpiadi di Tokyo aveva regalato un incredibile oro all’Italia. Il primo turno si corre sabato 15 agosto alle 13, la finale è fissata per lo stesso giorno alle 21.30. La formazione è tutta da inventare, visto che anche l’altro velocista azzurro impegnato nei 100 metri, Chituru Ali, ha accusato un fastidio muscolare al traguardo. La sua presenza è incerta, mentre sicura è l’assenza di Melluzzo e Tortu. A Birmingham dovrebbero scendere in pista i due ‘reduci’ di Tokyo, Lorenzo Patta e Fausto Desalu, il resto è ancora da decidere: tra i convocati nella velocità azzurra ci sono Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Filippo Dezza, Eduardo Longobardi, Eric Marek e Roberto Rigali. Da questa rosa di nomi usciranno i 4 che dovranno improvvisare una staffetta azzurra totalmente inedita.