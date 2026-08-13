Paesi Bassi, l'enorme segno sul serbatoio dopo l’esplosione nel porto di Rotterdam

È ben visibile sul muro di uno dei serbatoi il segno lasciato dalla violenta esplosione avvenuta nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Il bilancio è di almeno una persona morta e diversi feriti. L’esplosione si è verificata nella tarda mattinata all’interno di una raffineria e di un terminal per carburanti gestiti da Gunvor Energy. Secondo l’emittente olandese NOS, una squadra di manutenzione stava lavorando su una sezione di tubature.

La polizia ha aperto un’indagine e, inizialmente, ha parlato di un possibile incidente sul lavoro. Ma gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi. Diverse aziende della zona hanno sospeso le attività e fatto evacuare i lavoratori. Nella stessa area si è verificato anche un grave blackout, con un trasformatore che ha preso fuoco. I servizi di emergenza hanno però escluso un collegamento tra l’interruzione di corrente e l’esplosione.