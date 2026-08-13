Iran, petrolio sversato nello Stretto di Hormuz: annerite le coste dell'isola di Qeshm

L‘Iran sta ripulendo una fuoriuscita di petrolio al largo dell’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz, mettendo in evidenza il danno ambientale causato dal conflitto con Stati Uniti e Israele. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha suggerito che Teheran dovrebbe ricevere un risarcimento per i propri sforzi volti a contenere la fuoriuscita.

Le immagini diffuse dai media locali iraniani mostrano i danni causati dal petrolio lungo le spiagge di Qeshm. L’Iran non ha specificato quale sia stata la causa della fuoriuscita. Tuttavia, TankerTrackers.com ha pubblicato su X delle immagini satellitari secondo cui la perdita sembrerebbe essere stata causata da un attacco iraniano a una nave portarinfuse al largo dell’Oman. Il petrolio si è poi spostato attraverso lo Stretto di Hormuz verso l’Iran, ha affermato la società.