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giovedì 13 agosto 2026

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Iran, petrolio sversato nello Stretto di Hormuz: annerite le coste dell'isola di Qeshm

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L‘Iran sta ripulendo una fuoriuscita di petrolio al largo dell’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz, mettendo in evidenza il danno ambientale causato dal conflitto con Stati Uniti e Israele. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha suggerito che Teheran dovrebbe ricevere un risarcimento per i propri sforzi volti a contenere la fuoriuscita.

Le immagini diffuse dai media locali iraniani mostrano i danni causati dal petrolio lungo le spiagge di Qeshm. L’Iran non ha specificato quale sia stata la causa della fuoriuscita. Tuttavia, TankerTrackers.com ha pubblicato su X delle immagini satellitari secondo cui la perdita sembrerebbe essere stata causata da un attacco iraniano a una nave portarinfuse al largo dell’Oman. Il petrolio si è poi spostato attraverso lo Stretto di Hormuz verso l’Iran, ha affermato la società.