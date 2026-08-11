Terremoto in Colombia, il presidente de la Espriella: "Priorità è salvare gli intrappolati sotto le macerie"

Durante la sua visita a Cali, una delle città che più hanno risentito degli effetti del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha colpito la Colombia, il presidente Abelardo de la Espriella ha sottolineato che, al momento, la priorità è “salvare le persone intrappolate sotto le macerie. Questo è un appello alle autorità degli Stati affinché trasmettano tutti i rapporti ufficiali relativi agli incidenti”, ha sottolineato. Il presidente, che ha incontrato la governatrice del Chocò, Nubia Carolina Córdoba Curi, per fare un punto della situazione nella zona epicentro del sisma, ha poi spiegato che si dispone “di un Posto di Controllo Unificato (PMU) nelle città di Armenia, Quibdó e Cali”.